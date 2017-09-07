WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о системе управления ракетами

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Портал WikiLeaks в четверг опубликовал пакет секретных документов ЦРУ о программах, обеспечивающих управление запуском ракет с истребителей.

Проект Protego проводился с 2014 по 2015 год при участии компании Raytheon. Разработанное компанией программное обеспечение устанавливалось на бортовые компьютеры самолетов, оснащенных системами запуска ракет.

Система включает "главный процессор" и "ящик запуска", находящиеся во взаимной зависимости по типу "ведущий/ведомый", а также несколько отдельных микроконтроллеров для передачи и приема зашифрованных сигналов по закрытым каналам. Микроконтроллеры позволяют отслеживать состояние самой ракеты, пусковой трубы и балочных держателей.

Для осуществления запуска должны быть получены подтверждения по трем типам сигналов: о расположении самолета в заданном районе; о доступе к GPS; о заданном для исполнения миссии времени.

Пакет документов входит в проект Vault 7, однако сфера применения ПО Protego существенно отличается от других программ, описанных в рамках проекта. Причины, по которым Protego было включено в проект Vault 7, остаются неизвестными.

Публикация вошла в серию документов ЦРУ Vault 7, запущенную WikiLeaks 7 марта. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой секретных данных разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).