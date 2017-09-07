Украинские силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив 20 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За прошедшие сутки зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня с позиций вооруженных сил Украины. На донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По прилегающим районам семи населенных пунктов выпущено 17 мин калибром 82 и 120 миллиметров", — сказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили три мины калибром 82 миллиметра по окраинам населенного пункта Октябрь. "На горловском направлении обстрелу из БМП и стрелкового оружия подвергся Зайцево", — добавил он.