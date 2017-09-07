Россия и Япония определят проекты по ликвидации последствий на "Фукусиме"

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. Архивное фото

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия ожидает, что до конца года будут определены конкретные совместные проекты с Японией по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наращивается кооперация в сфере мирного атома. Ожидаем, что до конца года будут определены конкретные совместные проекты по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме", — заявил Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).