В Белоруссии сообщили, что подготовка к учениям "Запад-2017" завершена

МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Подготовка к совместным белорусско-российским военным учениям "Запад-2017" завершена, заявил в четверг министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

"Подготовка к "Западу-2017" уже завершилась. Развертывание системы управления завершится 13 сентября, а 14 сентября мы приступим к выполнению задач совместного стратегического учения", — сказал Равков на полигоне Ашулук, где проходят международные учения "Боевое содружество-2017". Слова министра приводит агентство Белта.

Он добавил, что военнослужащие уже выведены в районы выполнения учебно-боевых задач. "Выполняется развертывание объединенного командования региональной группировки войск", — подчеркнул Равков.