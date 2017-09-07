"Приглашение на кладбище": Путин объяснил, почему нельзя запугивать КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ситуацию на Корейском полуострове не разрешить санкциями и запугиванием, в КНДР рассматривают заявления об условиях отказа от ограничительных мер в отношении страны как шаг, предваряющий приглашение на кладбище, заявил президент РФ Владимир Путин. Лидеры России, Южной Кореи, Японии и Монголии обсудили региональные и международные проблемы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

Приглашение на кладбище

ВЭФ проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмагийн Баттулги. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

Пленарное заседание с участием лидеров четырех стран прошло во второй день форума. Руководители государств говорили об экономических проектах и взаимоотношениях с Россией. Тему недавних ядерных испытаний в КНДР не обошел стороной ни один из них.

Путин убежден, что ситуацию на Корейском полуострове получится разрешить не запугиванием КНДР или санкциями, а только убеждением. "Нужно же говорить, что мы идем по пути сотрудничества, готовы обеспечить их безопасность, готовы сформулировать такие условия, которые для них будут понятны и приемлемы. Уверяю вас, что если по этому пути пойти — постепенно ситуация в целом в регионе, отношения между Севером и Югом трансформируются в сотрудничество", — подчеркнул президент.

"Но напугать их невозможно. Мы что им предлагаем, вы посмотрите. Мы говорим: мы не будем применять санкции, т.е. вы будете лучше жить, у вас на обеденном столе будет побольше хороших вкусных продуктов и т.д., вы будете лучше одеваться. Но следующий шаг, они так думают, — это приглашение на кладбище. И они с этим никогда не согласятся", — сказал Путин.

Он отметил, что со стороны администрации президента США Дональда Трампа видится стремление разрядить ситуацию, Москва рассчитывает, что здравый смысл в этом вопросе возобладает.

Российский лидер заявил, что Северную Корею нужно привлекать к экономическому сотрудничеству, у России есть что предложить: совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и так далее.

"Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии — это ни к чему не приведет. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, провокация со стороны Северной Кореи. Это совершенно очевидно. Они провоцируют ситуацию. Но если они так делают, они все-таки не такие глупые люди, поверьте мне. Значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнеров. И добиваются ее", — сказал Путин.

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин со своей стороны считает, что пришло время для более жестких санкций в отношении КНДР. Он заявил, что ядерные испытания КНДР — провокация, угрожающая всей Северо-Восточной Азии, и поблагодарил Россию за поддержку санкций в отношении КНДР. При этом он уверен, что США не собираются решать ситуацию вокруг Северной Кореи военным путем.

Мун Чжэ Ин заявил, что надеется в перспективе на налаживание железнодорожного сообщения и строительства газопровода из РФ через КНДР. Корейский лидер выразил убежденность, что войны на полуострове не будет.

Аналогичное мнение высказал и глава Монголии. "Я посещал КНДР шесть-семь раз в качестве министра сельского хозяйства. И я уверен, что никакими санкциями нельзя остановить дипломатические контакты", — сказал Баттулга.

Премьер-министр Японии Абэ заявил, что КНДР становится беспрецедентной угрозой, поэтому на нее надо оказывать максимальное давление, нужно заставить страну незамедлительно и полностью выполнить резолюции Совета Безопасности ООН.

Плохая компания Тиллерсона

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Вопросу о влиянии политики Трампа на динамику взаимоотношений в северо-восточной Азии Путин удивился: почему он адресован ему, а не лидерам основных стран-партнеров США в регионе. А в другой своей реплике президент РФ предположил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в Вашингтоне в плохую компанию, хотя имеет орден Дружбы от РФ; российский лидер надеется, что в конечном итоге нынешний глава американской дипломатии вернется на "правильный путь".

Россия совместно с США в будущем планирует пилотируемые пуски с космодрома "Восточный" и изучение дальнего космоса, если какие-нибудь "умники" в Вашингтоне не помешают, добавил президент.

Контакты и инвестиции с дедушкиными оговорками

Космодром "Восточный" строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

Путин говорил и об инвестициях. Россия ждет, что на Дальний Восток придут новые люди, которые вместе с капиталом принесут технологии и проекты. Он отметил, что компании, которые готовы осваивать глобальные рынки, получат со стороны РФ всестороннюю поддержку, при этом на нее могут рассчитывать как ведущие корпорации, так и те, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса.

Российские власти планируют предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства иностранцам, чьи инвестиции в Дальний Восток составят от 10 миллионов долларов, заявил Путин. Страна, по его словам, открыта как для восточных, так и для западных партнеров во всех сферах.

Путин с трибуны заседания поручил правительству отработать необходимые механизмы управления и организации и определиться с дополнительными источниками для комплексного развития Дальнего Востока. Он отметил, что власти РФ хотят превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира. Руководство страны будут идти по пути открытости, сотрудничества и доверия, снимая препятствия бизнесу, сказал Путин.

Российский лидер сообщил, что любой инвестор территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток до 2025 года будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов. "В соглашениях с такими территориями планируется зафиксировать так называемую "дедушкину оговорку", когда условия для инвестирования не могу ухудшаться в течение 10 лет", — сказал президент.

Путин сообщил, что Россия приступает к новому этапу крупномасштабного комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий. Основные социально-экономические показатели Дальнего Востока до 2025 должны стать выше среднероссийских, сказал Путин. Он поручил правительству, Минвостокразвития и Минобрнауки разработать программу по развитию образования и поддержки молодежи на рынке труда на Дальнем Востоке. Минтруду поручено усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности.

Президент заявил, что надо преодолеть демографические проблемы региона, копившиеся десятилетиями, и добавил, что правительство РФ должно в сентябре принять план мероприятий по развитию там демографической политики.

Россия до конца текущего года создаст совместную компанию с Южной Кореей для инвестиций на Дальнем Востоке, имеется общая заинтересованность в создании такой структуры и с Индией, заявил Путин.

Мун Чжэ Ин со своей стороны предложил России навести "девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт. "Девять мостов означает мост газа, железной дороги, северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества", — сказал он.

Президент Южной Кореи отметил, что намерен улучшать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком, делать отношения двух стран более близкими.

Премьер-министр Японии, говоря о двусторонних взаимоотношениях, заявил, что ситуация, при которой у Москвы и Токио нет мирного договора, ненормальна. Абэ призвал Путина исправить такое положение. "Владимир, давай мы вдвоем выполним эту обязанность. Преодолеем все трудности, оставим молодым людям следующего поколения мир, в котором два государства, Япония и Россия, в полной мере раскроют свой потенциал", — сказал он.

Абэ призвал Путина и дальше прилагать усилия для повышения доверия между двумя государствами.

Токио связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы: Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании второй мировой войны так и не был подписан.

Душа тигра

Атмосфера Владивостока напомнила Мун Чжэ Ину город его юности Пусан, где недалеко от вокзала можно увидеть вывески на русском языке и даже попробовать русский хлеб и кефир. Он пригласил Путина на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, заявив, что приезд президента России стал бы сигналом "надежды и мира" для всего мира. Мун Чжэ Ин считает, что в российском лидере живет дух амурского тигра, который отличается смелостью.

Абэ в свою очередь предложил организовать визит президентов России и Монголии для проведения показательного поединка по дзюдо с олимпийским чемпионом из Японии: у Путина и Баттулага черные пояса по этому виду единоборств, а вот сам японский премьер предпочтет посмотреть со стороны, чтобы не получить травму.