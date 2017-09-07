"Приглашение на кладбище": Путин объяснил, почему нельзя запугивать КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Ситуацию на Корейском полуострове не разрешить санкциями и запугиванием, в КНДР рассматривают заявления об условиях отказа от ограничительных мер в отношении страны как шаг, предваряющий приглашение на кладбище, заявил президент РФ Владимир Путин. Лидеры России, Южной Кореи, Японии и Монголии обсудили региональные и международные проблемы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.
Приглашение на кладбище
Пленарное заседание с участием лидеров четырех стран прошло во второй день форума. Руководители государств говорили об экономических проектах и взаимоотношениях с Россией. Тему недавних ядерных испытаний в КНДР не обошел стороной ни один из них.
Путин убежден, что ситуацию на Корейском полуострове получится разрешить не запугиванием КНДР или санкциями, а только убеждением. "Нужно же говорить, что мы идем по пути сотрудничества, готовы обеспечить их безопасность, готовы сформулировать такие условия, которые для них будут понятны и приемлемы. Уверяю вас, что если по этому пути пойти — постепенно ситуация в целом в регионе, отношения между Севером и Югом трансформируются в сотрудничество", — подчеркнул президент.
"Но напугать их невозможно. Мы что им предлагаем, вы посмотрите. Мы говорим: мы не будем применять санкции, т.е. вы будете лучше жить, у вас на обеденном столе будет побольше хороших вкусных продуктов и т.д., вы будете лучше одеваться. Но следующий шаг, они так думают, — это приглашение на кладбище. И они с этим никогда не согласятся", — сказал Путин.
Он отметил, что со стороны администрации президента США Дональда Трампа видится стремление разрядить ситуацию, Москва рассчитывает, что здравый смысл в этом вопросе возобладает.
Российский лидер заявил, что Северную Корею нужно привлекать к экономическому сотрудничеству, у России есть что предложить: совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и так далее.
Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин со своей стороны считает, что пришло время для более жестких санкций в отношении КНДР. Он заявил, что ядерные испытания КНДР — провокация, угрожающая всей Северо-Восточной Азии, и поблагодарил Россию за поддержку санкций в отношении КНДР. При этом он уверен, что США не собираются решать ситуацию вокруг Северной Кореи военным путем.
Мун Чжэ Ин заявил, что надеется в перспективе на налаживание железнодорожного сообщения и строительства газопровода из РФ через КНДР. Корейский лидер выразил убежденность, что войны на полуострове не будет.
Аналогичное мнение высказал и глава Монголии. "Я посещал КНДР шесть-семь раз в качестве министра сельского хозяйства. И я уверен, что никакими санкциями нельзя остановить дипломатические контакты", — сказал Баттулга.
Премьер-министр Японии Абэ заявил, что КНДР становится беспрецедентной угрозой, поэтому на нее надо оказывать максимальное давление, нужно заставить страну незамедлительно и полностью выполнить резолюции Совета Безопасности ООН.
Плохая компания Тиллерсона
Вопросу о влиянии политики Трампа на динамику взаимоотношений в северо-восточной Азии Путин удивился: почему он адресован ему, а не лидерам основных стран-партнеров США в регионе. А в другой своей реплике президент РФ предположил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в Вашингтоне в плохую компанию, хотя имеет орден Дружбы от РФ; российский лидер надеется, что в конечном итоге нынешний глава американской дипломатии вернется на "правильный путь".
Россия совместно с США в будущем планирует пилотируемые пуски с космодрома "Восточный" и изучение дальнего космоса, если какие-нибудь "умники" в Вашингтоне не помешают, добавил президент.
Контакты и инвестиции с дедушкиными оговорками
Путин говорил и об инвестициях. Россия ждет, что на Дальний Восток придут новые люди, которые вместе с капиталом принесут технологии и проекты. Он отметил, что компании, которые готовы осваивать глобальные рынки, получат со стороны РФ всестороннюю поддержку, при этом на нее могут рассчитывать как ведущие корпорации, так и те, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса.
Российские власти планируют предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства иностранцам, чьи инвестиции в Дальний Восток составят от 10 миллионов долларов, заявил Путин. Страна, по его словам, открыта как для восточных, так и для западных партнеров во всех сферах.
Путин с трибуны заседания поручил правительству отработать необходимые механизмы управления и организации и определиться с дополнительными источниками для комплексного развития Дальнего Востока. Он отметил, что власти РФ хотят превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира. Руководство страны будут идти по пути открытости, сотрудничества и доверия, снимая препятствия бизнесу, сказал Путин.
Российский лидер сообщил, что любой инвестор территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток до 2025 года будет иметь 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов. "В соглашениях с такими территориями планируется зафиксировать так называемую "дедушкину оговорку", когда условия для инвестирования не могу ухудшаться в течение 10 лет", — сказал президент.
Президент заявил, что надо преодолеть демографические проблемы региона, копившиеся десятилетиями, и добавил, что правительство РФ должно в сентябре принять план мероприятий по развитию там демографической политики.
Россия до конца текущего года создаст совместную компанию с Южной Кореей для инвестиций на Дальнем Востоке, имеется общая заинтересованность в создании такой структуры и с Индией, заявил Путин.
Мун Чжэ Ин со своей стороны предложил России навести "девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт. "Девять мостов означает мост газа, железной дороги, северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского хозяйства и по другим видам сотрудничества", — сказал он.
Президент Южной Кореи отметил, что намерен улучшать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком, делать отношения двух стран более близкими.
Абэ призвал Путина и дальше прилагать усилия для повышения доверия между двумя государствами.
Токио связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы: Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании второй мировой войны так и не был подписан.
Душа тигра
Абэ в свою очередь предложил организовать визит президентов России и Монголии для проведения показательного поединка по дзюдо с олимпийским чемпионом из Японии: у Путина и Баттулага черные пояса по этому виду единоборств, а вот сам японский премьер предпочтет посмотреть со стороны, чтобы не получить травму.