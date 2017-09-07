Еврокомиссия опасается притока в ЕС денег для ИГ* из Сирии и Ирака

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия предупредила в четверг, что в связи с поражениями, которые терпит запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство*" (ИГ*) в Сирии и Ираке, группировка может переправлять оттуда в Европу свои финансовые ресурсы для поддержки террористической деятельности в странах-членах Евросоюза.

"Существует реальный риск нового притока финансовых средств для терроризма. Мы должны быть готовы к этому и совместно работать над тем, что можно сделать (в плане противодействия — ред.)", — сказал журналистам еврокомиссар по вопросам безопасности в ЕС Джулиан Кинг.

По его словам, Еврокомиссия сейчас работает над новыми предложениями о том, как "противодействовать финансовым транзакциям, которые имеют отношение к терроризму".

*Террористическая организация, запрещена в России