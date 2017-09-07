Порошенко рассказал о проекте применения украинского языка в сфере услуг

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране будет реализован проект использования украинского языка в сфере услуг, но останется и возможность создания продукта на русском языке
При этом он отметил, что государство не вмешивалось и не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.
Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.