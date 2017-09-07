ИГ* готовит волну атак на Запад, пишут СМИ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади готовит новую волну террористических атак, направленных против Британии и других европейских стран, в качестве мести за поражения, которые терпят боевики в Ираке и Сирии, пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя курдских контртеррористических сил Лахура Талабани.
"Мы увидим еще больше атак на Запад, призванных повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери", — уверен Талабани.
"ИГ* потеряла много земли в Ираке и Сирии, но это не конец ИГ*", — заявил Талабани во время визита в Лондон, где он должен встретиться с министрами и чиновниками, включая министра обороны Британии Майкла Фэллона.
Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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