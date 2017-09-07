ИГ* готовит волну атак на Запад, пишут СМИ

Сирийские военные и бойцы с оружием около города Дейр-эз-Зор, где была прорвана трехлетняя осада ИГ*. Архивное фото

Сирийские военные и бойцы с оружием около города Дейр-эз-Зор, где была прорвана трехлетняя осада ИГ*. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Главарь террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади готовит новую волну террористических атак, направленных против Британии и других европейских стран, в качестве мести за поражения, которые терпят боевики в Ираке и Сирии, пишет газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного представителя курдских контртеррористических сил Лахура Талабани.

По мнению Талабани, аль-Багдади жив и, возможно, прячется в пустыне между сирийской и иракской границей. Он отметил, что главарь ИГ* стремится дать старт новой волне атак против Запада, чтобы поднять моральный дух боевиков. Для этого аль-Багдади и его окружение занимается организацией ряда "более хитроумных атак" на европейские цели. Также, по словам Талабани, руководство ИГ* хочет продемонстрировать, что группировка все еще способна вести войну против Запада.

"Мы увидим еще больше атак на Запад, призванных повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери", — уверен Талабани.

"ИГ* потеряла много земли в Ираке и Сирии, но это не конец ИГ*", — заявил Талабани во время визита в Лондон, где он должен встретиться с министрами и чиновниками, включая министра обороны Британии Майкла Фэллона.

Талабани, который участвовал в военной кампании по освобождению от ИГ* иракского Мосула, также сообщил, что в Ираке может возникнуть новое поколение террористических группировок, если в стране не будут осуществлены радикальные политические реформы.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>