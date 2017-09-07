Наши и ураган. Россияне на знают, когда вернутся из отпуска на Карибах

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские туристы на Доминикане не знают, когда смогут вернуться домой, так как вылеты откладываются из-за урагана "Ирма", а информации не хватает, сообщила РИА Новости в четверг Лидия Павлович, находящаяся на отдыхе в районе Панта-Кана на юго-востоке Доминиканской республики. Между тем, представители туроператора заверяют, что находятся на связи со всеми туристами и оказывают им поддержку.
Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Как ожидается, ураган затронет Доминикану, Кубу и американский штат Флорида.
Вылета не будет
По словам туристки, сотрудники гостиницы ведут себя максимально корректно. Вынужденных остаться россиян не выселяют, дополнительной платы с них не требуют.
"Другое дело — туроператор. Пока они никак себя не проявили, разве что предоставили телефонные номера экстренных служб в случае чего", — посетовала собеседница агентства.
Правда, по словам Павлович, представители туроператора ANEX Tour предложили на случай срочного вылета собрать чемоданы и быть готовыми к переселению в отели ближе к аэропорту, который находится в 45 километрах от этого места.
"Но это неофициальная информация, пока ничего не предлагают", — добавила собеседница агентства.
По информации Ассоциации туроператоров России, в связи с погодными условиями по решению властей международный аэропорт Пунта-Кана будет временно закрыт 7 сентября, возобновление авиасообщения ожидается 8 сентября.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора ANEX Tour, туристы, обратный вылет которых запланирован на эту дату, останутся в отелях и будут ожидать дальнейших указаний от принимающей компании. Сотрудники ANEX Tour круглосуточно находятся на связи с гостями и оказывают всю необходимую помощь и информационную поддержку, отметили представители компании.
Кокосы и окна
Например, в качестве самого безопасного места рекомендована ванная. Гостиница обещала доставить завтраки в номер, если буфет не сможет работать, предоставить дополнительную воду и молоко для семей с детьми. Доступ на пляж был закрыт с 15.00 по местному времени, с 21.00 прекращали продажу алкоголя.
"Все открытые стеклянные здания типа лобби-баров заколотили досками, заранее разнесли еду и молоко детям по номерам, спички, свечи. При этом панику старались не наводить, сохраняли спокойствие. Запретили почти за сутки вход в море и в бассейны. Еще советовали все документы и деньги заранее спрятать в непромокаемые конверты. А еще сотрудники отеля заранее срезали все кокосы, чтобы, видимо, на готовы туристов не попадали", — описала подготовку к стихии Павлович.
Однако во время урагана информации туристам не хватает, в основном все новости о происходящем они вынуждены узнавать из репортажей телеканала CNN, говорит она.
"И хорошо, что хоть электричество есть", — добавила россиянка.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила РИА Новости, что российских туристов в зоне прохождения урагана "Ирма" очень мало. Она затруднилась оценить, сколько человек может там находиться. Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристические офисы ряда стран карибского направления сообщила, что обстановка в туристических зонах находится под контролем и все экстренные службы приведены в состояние полной готовности.
Дождь и ветер
По ее словам, в гостинице ничего не затопило, пальмы на улице не повалило, связь есть. Но реальные последствия можно будет увидеть только утром, если можно будет покинуть номер.
"Кстати, в данный момент ливень почти прекратился, но возможно на время", — сказала россиянка под конец разговора.