Наши и ураган. Россияне на знают, когда вернутся из отпуска на Карибах

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские туристы на Доминикане не знают, когда смогут вернуться домой, так как вылеты откладываются из-за урагана "Ирма", а информации не хватает, сообщила РИА Новости в четверг Лидия Павлович, находящаяся на отдыхе в районе Панта-Кана на юго-востоке Доминиканской республики. Между тем, представители туроператора заверяют, что находятся на связи со всеми туристами и оказывают им поддержку.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Как ожидается, ураган затронет Доминикану, Кубу и американский штат Флорида.

Вылета не будет



"В нашем отеле их (туристов их России – ред.) около 200 человек точно. Именно столько с нами летело из Санкт-Петербурга 30 августа. Вылет у нас, по идее, 8 сентября. Будет ли он отложен — неизвестно. Точно известно, что те, кто должен вылететь 7 сентября, не вылетят — рейсы отменили, туристов оставили в отеле… Есть угроза невылета. Непонятно, что делать. Учитывая что в Петербург чартеры летают только раз в неделю. Будем смотреть по ситуации", — рассказала по телефону Павлович.

По словам туристки, сотрудники гостиницы ведут себя максимально корректно. Вынужденных остаться россиян не выселяют, дополнительной платы с них не требуют.

"Другое дело — туроператор. Пока они никак себя не проявили, разве что предоставили телефонные номера экстренных служб в случае чего", — посетовала собеседница агентства.

Правда, по словам Павлович, представители туроператора ANEX Tour предложили на случай срочного вылета собрать чемоданы и быть готовыми к переселению в отели ближе к аэропорту, который находится в 45 километрах от этого места.

"Но это неофициальная информация, пока ничего не предлагают", — добавила собеседница агентства.

По информации Ассоциации туроператоров России, в связи с погодными условиями по решению властей международный аэропорт Пунта-Кана будет временно закрыт 7 сентября, возобновление авиасообщения ожидается 8 сентября.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора ANEX Tour, туристы, обратный вылет которых запланирован на эту дату, останутся в отелях и будут ожидать дальнейших указаний от принимающей компании. Сотрудники ANEX Tour круглосуточно находятся на связи с гостями и оказывают всю необходимую помощь и информационную поддержку, отметили представители компании.

Кокосы и окна



Сотрудники гостиницы начали предупреждать о приближении урагана за три дня, говорит Павлович. Россиянам раздали информационные материалы на русском языке с описанием угрозы и перечнем рекомендаций по безопасности. Согласно документу, ослабление урагана ожидали к утру четверга. Там же было описано, какие меры принимает гостиница и как будут работать ее службы.

Например, в качестве самого безопасного места рекомендована ванная. Гостиница обещала доставить завтраки в номер, если буфет не сможет работать, предоставить дополнительную воду и молоко для семей с детьми. Доступ на пляж был закрыт с 15.00 по местному времени, с 21.00 прекращали продажу алкоголя.

"Все открытые стеклянные здания типа лобби-баров заколотили досками, заранее разнесли еду и молоко детям по номерам, спички, свечи. При этом панику старались не наводить, сохраняли спокойствие. Запретили почти за сутки вход в море и в бассейны. Еще советовали все документы и деньги заранее спрятать в непромокаемые конверты. А еще сотрудники отеля заранее срезали все кокосы, чтобы, видимо, на готовы туристов не попадали", — описала подготовку к стихии Павлович.

Однако во время урагана информации туристам не хватает, в основном все новости о происходящем они вынуждены узнавать из репортажей телеканала CNN, говорит она.

"И хорошо, что хоть электричество есть", — добавила россиянка.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила РИА Новости, что российских туристов в зоне прохождения урагана "Ирма" очень мало. Она затруднилась оценить, сколько человек может там находиться. Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристические офисы ряда стран карибского направления сообщила, что обстановка в туристических зонах находится под контролем и все экстренные службы приведены в состояние полной готовности.

Дождь и ветер



"В данный момент у нас полчетвертого утра, уже часов пять идет сильнейший ливень с порывами ветра, но все выглядит не так страшно, как ожидали. Дождь и ветер порывистый — то сносит сильно, то стихает. Вполне вероятно, что на побережье все хуже, но наш корпус стоит чуть в стороне, что нас спасает", — рассказала о происходящем в Пунта-Кана Павлович.

По ее словам, в гостинице ничего не затопило, пальмы на улице не повалило, связь есть. Но реальные последствия можно будет увидеть только утром, если можно будет покинуть номер.

"Кстати, в данный момент ливень почти прекратился, но возможно на время", — сказала россиянка под конец разговора.