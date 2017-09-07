Венгрия обжалует решение европейского суда по квотам для беженцев

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венгрия попытается обжаловать решение суда Евросоюза по иску Будапешта и Братиславы об отмене квот на расселение беженцев, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk венгерский министр человеческих ресурсов Золтан Балог.
Балог не уточнил, как именно Венгрия собирается оспорить решение суда ЕС, добавив, что этим должны заниматься юристы. По словам министра, хотя решение имеет законную силу, но "не принудит ни Венгрию, ни Словакию к другим мерам".
Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал решение суда Евросоюза "ужасным и безответственным".