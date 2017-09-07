Венгрия обжалует решение европейского суда по квотам для беженцев

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Венгрия попытается обжаловать решение суда Евросоюза по иску Будапешта и Братиславы об отмене квот на расселение беженцев, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk венгерский министр человеческих ресурсов Золтан Балог.

"Я считаю, что мы будем бороться с этим решением правовыми средствами до тех пор, пока они у нас будут, поскольку мы считаем это решение политически мотивированным и безответственным", — заявил министр.

Балог не уточнил, как именно Венгрия собирается оспорить решение суда ЕС, добавив, что этим должны заниматься юристы. По словам министра, хотя решение имеет законную силу, но "не принудит ни Венгрию, ни Словакию к другим мерам".

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал решение суда Евросоюза "ужасным и безответственным".