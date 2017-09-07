Порошенко назвал Россию главной военной угрозой для Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия представляет для Украины главную военную угрозу.

"Главная угроза со стороны России — к сожалению, военная", — сказал он в ежегодном послании к Верховной раде.

По словам Порошенко, появилось "все больше доказательств" подготовки России к "войне континентального масштаба". Особые опасения у украинского президента вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017".

"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины", — заявил Порошенко.

Ряд стран НАТО, а также украинские власти ранее уже выражали обеспокоенность учениями "Запад-2017". Как подчеркнул заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин, учения носят сугубо оборонительный характер.

По словам Фомина, версии о том, что на этих маневрах "готовится плацдарм для оккупации" Литвы, Польши и Украины, не имеют ничего общего с реальностью. Посол России в Минске Александр Суриков отметил, что российские военные не собираются оставаться в Минске после учений.