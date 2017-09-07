ЕС должен сыграть активную роль в диалоге с КНДР, заявили в МИД Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Евросоюз должен сыграть активную роль в диалоге с КНДР для разрешения ее ядерной проблемы, усиливая при этом санкции, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
Выступая перед журналистами перед неформальным заседанием глав МИД стран ЕС в Таллине, он отметил, что "нужно, прежде всего, усилить давление на Северную Корею, через ООН — если это возможно, на данный момент это непросто — усилить санкции, но и сохранять возможность диалога".
"Возможно, в этом вопросе ЕС может сыграть роль, ЕС сделал это в рамках иранского ядерного досье, при этом иногда рискуя для проведения переговоров. Возможно, в этом вопросе ЕС через высокого представителя (главу дипломатии ЕС Федерику Могерини — ред.) сможет сыграть роль и начать диалог с северокорейскими властями", — сказал Рейндерс.
По его словам, "военного решения нет, есть только дипломатическое решение". "Нужно демонстрировать свою доступность, усиливая при этом санкции", — заявил министр.