ЕС должен сыграть активную роль в диалоге с КНДР, заявили в МИД Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Евросоюз должен сыграть активную роль в диалоге с КНДР для разрешения ее ядерной проблемы, усиливая при этом санкции, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Выступая перед журналистами перед неформальным заседанием глав МИД стран ЕС в Таллине, он отметил, что "нужно, прежде всего, усилить давление на Северную Корею, через ООН — если это возможно, на данный момент это непросто — усилить санкции, но и сохранять возможность диалога".

"Возможно, в этом вопросе ЕС может сыграть роль, ЕС сделал это в рамках иранского ядерного досье, при этом иногда рискуя для проведения переговоров. Возможно, в этом вопросе ЕС через высокого представителя (главу дипломатии ЕС Федерику Могерини — ред.) сможет сыграть роль и начать диалог с северокорейскими властями", — сказал Рейндерс.

По его словам, "военного решения нет, есть только дипломатическое решение". "Нужно демонстрировать свою доступность, усиливая при этом санкции", — заявил министр.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 100-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.