Джордж Клуни приютил беженца из Ирака, пережившего атаку ИГ*

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль приютили у себя дома беженца-езида из Ирака, не афишируя это событие, сообщает издание Hollywood Reporter.

Как рассказал изданию Клуни, гость поселился в его доме в городе Огаста, штат Кентукки. По словам актера, беженец направлялся на автобусе в Мосул, когда на транспортное средство напали боевики террористической группировки "Исламское государство"*, пригрозив убить всех, кто направлялся в город для учебы.

"Он выжил и приехал в Америку. Он прошел все проверки, и когда все было позади, мы сказали: "Послушай, мы поможем тебе. Ты хочешь получить образование? Хочешь двигаться вперед? Это то, что мы можем сделать", — приводит слова актера издание.

По данным Hollywood Reporter, в настоящее время иракец учится в Чикагском университете.

Клуни известен благотворительной деятельностью. Актер смог собрать миллионы долларов для помощи Южному Судану. Недавно чета Клуни объявила, что намерена предоставить грант в размере одного миллиона долларов известной американской правозащитной организации Southern Poverty Law Center. Также супруги планируют вложить 20 миллионов долларов в свой фонд Clooney Foundation for Justice, эти средства будут потрачены на образование для беженцев, их размещение и другие цели.

*Террористическая организация, запрещена в России