Мадрид попытается сорвать референдум по Каталонии, считает политолог

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Мадрид всеми юридическими способами попытается сорвать проведение референдума о независимости Каталонии, однако силового решения проблемы не будет, заявил РИА Новости заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества от Испании. Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ — закон о референдуме, принятый каталонским парламентом.

Эксперт полагает, что теперь Мадрид будет пытаться "всеми способами сорвать проведение этого референдума, разумеется, используя прежде всего юридические механизмы". Премьер Испании Мариано Рахой уже объявил, что оспорит этот закон в Конституционном суде.

"В рамках существующего в Испании правового поля, действительно, незаконен и выход Каталонии из страны, и даже референдум на эту тему, если он не прямо санкционирован центральным правительством, чего, разумеется, не будет", — пояснил Кавешников. Однако он уверен, что "никаких силовых попыток решения этой проблемы не произойдет".

"Наиболее просчитываемый сценарий — через решение конституционного суда запретить проведение референдума и попытаться привлечь к ответственности лиц, которые инициировали его проведение, в рамках каких-либо уголовных дел", — полагает эксперт. Он отметил, что "пару лет назад судами были приняты решения в отношении нескольких политических лидеров о запрете им занимать те или иные должности за то, что они агитировали за проведение референдума".