В Киеве намерены объявить КПП в Крыму гуманитарными коридорами

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Официальный Киев готовится объявить контрольно-пропускные пункты (КПП) Армянск и Чонгар на севере Крымского полуострова гуманитарными коридорами, сообщил РИА Новости в четверг депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

Под прикрытием утверждения новой доктрины "Оборона страны" планируется введение дополнительных мер контроля и ограничений в работе этих КПП.

"Это позволит официальному Киеву объявить пункты пропуска на границе с Крымом гуманитарными коридорами, что будет означать передвижение людей только в одну сторону, то есть из Крыма с одновременным развертыванием фильтрационных лагерей на украинской территории и, конечно же, запрет собственным гражданам заходить в "зону гуманитарного бедствия", — сказал Белик.

Таким образом, по его словам, Украина, создав палаточные лагеря для беженцев на своей территории, будет требовать у западных спонсоров дополнительные средства как страна, принимающая беженцев.

"Крымчанам, выезжающим на Украину, также могут запретить возвращение на полуостров", — заявил депутат.

По мнению парламентария, украинские элиты уже начали информационную кампанию по подготовке общественного мнения к скорому закрытию или изменению статуса КПП Армянск и Чонгар. "Работающие российские КПП в Крыму для украинских властей неприемлемы, так как в конфликте двух держав, по мнению Киева, могут быть лишь гуманитарные коридоры и выходы из окружения ", — сказал Белик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".