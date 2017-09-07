В Киеве намерены объявить КПП в Крыму гуманитарными коридорами

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Официальный Киев готовится объявить контрольно-пропускные пункты (КПП) Армянск и Чонгар на севере Крымского полуострова гуманитарными коридорами, сообщил РИА Новости в четверг депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.
Под прикрытием утверждения новой доктрины "Оборона страны" планируется введение дополнительных мер контроля и ограничений в работе этих КПП.
Таким образом, по его словам, Украина, создав палаточные лагеря для беженцев на своей территории, будет требовать у западных спонсоров дополнительные средства как страна, принимающая беженцев.
"Крымчанам, выезжающим на Украину, также могут запретить возвращение на полуостров", — заявил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".