Герасимов обсудит с коллегой по НАТО международную безопасность

Министерство обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Министерство обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Баку, где проведет переговоры с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павлом, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности", — рассказали в военном ведомстве.

Также в рамках рабочего визита главы российского Генштаба спланирована встреча с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым и первым заместителем министра обороны – начальником генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджмаддином Садыковым.