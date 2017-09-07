Миллиардер Брэнсон спасался от урагана "Ирма" в винном погребе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Британский бизнесмен, миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон спасался от урагана "Ирма" в винном погребе своего дома на острове Некер (Британские Виргинские острова).

"Мы переберемся в бетонный винный погреб под домом. Прекрасная команда спокойна и настроена оптимистично", написал Брэнсон на своей странице в Instagram перед приближением урагана. "Зная нашу замечательную команду так, как знаю ее я, я подозреваю, что в погребе останется мало вина, когда мы все выйдем", — написал Брэнсон в блоге своей компании.

Ранее сообщалось, что Брэнсон не собирается покидать частный остров Некер, несмотря на надвигающуюся стихию.

Позднее его сын Сэм написал в своем Instagram, что все находящиеся на острове люди в порядке. "Рад сообщить, что все находящиеся на острове Некер люди в порядке, несмотря на то, что многие здания разрушены", — написал он. За несколько часов до этого Сэм Брэнсон написал, что его отец пережидает ураган в подземной части главного дома. "Они забаррикадировались, но оставили незаблокированным окно на случай, если начнется наводнение, чтобы иметь возможность выйти", — сообщил Сэм.

Публикация от Richard Branson (@richardbranson) Сен 6 2017 в 6:08 PDT

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.