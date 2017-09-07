Порошенко признал, что Украина не сможет забрать Крым силой

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой.
"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей… Мы должны создать все условия, чтоб ей запекло", — заявил Порошенко в ходе ежегодного обращения к парламенту.
В Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, по время празднования Дня независимости Украины Порошенко отметил, что остается привержен дипломатическому пути возвращения Донбасса и Крыма. В июне он утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.