Порошенко призвал политиков не расшатывать Украину

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Петр Порошенко призвал украинских политиков "не расшатывать Украину", пообещал противодействовать всем, кто пытается насаждать в стране беспорядок.

"Хотите бороться против президента, или правительства, или бедности? Вы на то и оппозиция. Но прошу – не расшатывайте Украину, мы все должны объединиться и вместе победим", — сказал Порошенко, выступая в четверг с ежегодным посланием в Верховной Раде.

Он также пообещал противодействовать политикам, которые пытаются насаждать в стране беспорядок.

"Я и дальше буду противодействовать всем тем, кто пытается насаждать в Украине беспорядок и противодействовать и переубеждением, и словом, и действием. Еще раз призываю все партии, которые представлены в Верховной раде, внепарламентские партии, в жесткой внутреннеполитической борьбе, свойственной демократии, учитывать те чрезвычайно сложные внешние обстоятельства, в которых мы строим европейскую страну", — сказал президент.

С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Вместе с тем, украинские власти против досрочных выборов.