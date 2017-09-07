КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украинские власти и дальше будут сокращать присутствие в украинском информационном пространстве российских сайтов, заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной раде.
"Российские пропагандистские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов Украины. Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментом российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Будем и дальше внимательно следить и сокращать их присутствие", — заявил Порошенко.
В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.