КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украинские власти и дальше будут сокращать присутствие в украинском информационном пространстве российских сайтов, заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной раде.

"Российские пропагандистские сайты выпали из десятки самых посещаемых веб-ресурсов Украины. Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментом российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Будем и дальше внимательно следить и сокращать их присутствие", — заявил Порошенко.

В мае президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.