Порошенко заявил о возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем, а не силой.
По его словам, возвращение конфликта в горячую фазу поставит точку на всех реформах и ухудшит уровень жизни украинцев.
Украинский президент также заявил, что лишь 11% украинцев предлагают отказаться от попыток возвращения Донбасса, 14% граждан предлагают заморозить конфликт, 13% выступают за военное наступление, а почти 60% выступают за возвращение Донбасса политико-дипломатическим путем.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.