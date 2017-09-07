Законопроект о реинтеграции Донбасса скоро обнародуют, заявил Порошенко

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса завершается, он будет в ближайшее время обнародован и вынесен на обсуждение, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Проводится работа над законопроектом по особенностям государственной политики по возобновлению государственного суверенитета на территории Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время он будет обнародован и вынесен на обсуждение на Украине и среди наших партнеров. Украинская общественность будет иметь возможность тщательно его обсуждать. Решающее слово будет за вами, народные депутаты", — сказал Порошенко в четверг в Верховной раде, выступая с ежегодным обращением к парламенту.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.