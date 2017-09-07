Глава ДНР: миротворцы должны размещаться только на линии соприкосновения

ШАХТЕРСК (Донецкая область, Украина), 7 сен — РИА Новости. Миротворцы в случае введения в Донбасс должны располагаться только на линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Если такое произойдёт (ввод миротворческого контингента — ред.)… их (миротворцев — ред.) место только на линии фронта, на линии разграничения", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

При этом власти Украины считают, что миротворцы должны работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается вести.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.