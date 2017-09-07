Порошенко боится, что российские войска останутся в Белоруссии после учений

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко опасается, что войска и техника РФ останутся в Белоруссии после завершения учений "Запад-2017".

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявил, что учения носят сугубо оборонительный характер, назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины. Посол РФ в Минске Александр Суриков заверил, что военные РФ не собираются оставаться в Белоруссии после учений.

"Именно по этой причине, а не по каким-то другим, мы усилили контроль на всех участках государственной границы. Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к западным границам и, к сожалению, никаких гарантий, что по завершению маневров это все вернётся из Белоруссии домой в Россию у нас нет", — сказал Порошенко в ходе послания к Верховной раде в четверг.

Он отметил при этом, что нет пока что никаких признаков, что Москва готова уйти из Крыма.