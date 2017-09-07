Порошенко: Киев отказался согласовывать с ополченцами работу миротворцев

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет согласовывать с ополченцами параметры работы миротворцев в Донбассе.

"Никакого согласования… параметров участия будущей миссии ООН быть не может", — сказал Порошенко в ходе послания к Верховной раде в четверг.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

В Киеве не согласны с таким форматом миротворческой миссии. Власти Украины считают, что она должна работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ, а ее функции должны быть более широкими. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается вести. Вместе с тем, согласно заявлению МИД Украины, Киев готов прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совбезе ООН.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.