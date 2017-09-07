Киев предоставил Евросоюзу свое видение партнерства

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не ограничивается подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, предложил европейскому руководству свое стратегическое видение долгосрочного партнерства, которое должно приблизить страну к критериям членства в Евросоюзе.

"Соглашением об ассоциации ограничиваться сейчас нельзя, новые шаги следует планировать уже сейчас. В июле саммите на Украина – ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение ЕС новы инициативы о нашем видении стратегического долгосрочного сотрудничества: это ассоциация с шенгенской зоной, присоединение к таможенному и энергетическому союзу ЕС, вступление в действие совместного авиапространства и единого рынка. Реализация этих инициатив превратит восточные границы Украины в восточные границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС. Мы максимально должны приблизиться к критериям членства с ЕС", — сказал Порошенко, в четверг выступая с ежегодным посланием в Верховной раде.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.