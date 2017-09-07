Решить проблему КНДР лишь санкциями нельзя, заявил глава МИД Китая

ПЕКИН,7 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Решить проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями невозможно, так как это неполноценный подход, столь комплексная задача требует возобновления мирных переговоров и диалога, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И.

В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.

"Давление от санкций является лишь половиной ключа к разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова, в то время как вторая часть – это переговоры и диалог, и только совмещение этих двух половинок ключа способно отпереть замок от решения ядерной проблемы полуострова", — сказал Ван И по итогам встречи со своим непальским коллегой Кришной Бахадуром Махара.

По его словам, любая инициатива, принимаемая международным сообществом в отношении КНДР, должна основываться на сдерживании развития ядерной программы Пхеньяна, но в то же время должна способствовать скорейшему возобновлению диалога.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.