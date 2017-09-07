КИШИНЕВ, 7 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон приостановил постановление правительства об участии представителей контингента Нацармии в учениях Rapid Trident-2017 на Украине и распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании, сообщил в четверг пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.
"Ночью в Официальном мониторе опубликовано незаконное постановление правительства об участии представителей контингента национальной армии в военных учениях на Украине… Подчеркиваем, что отправка молдавских военных в этих обстоятельствах противоречит конституционным положениям, а также другим законам Молдавии", — написал Чебан на своей странице в Facebook.
"Президент распорядился провести проверки воинских частей, чтобы детально расследовать ситуацию, присутствие и отсутствие военных, и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц", — написал Чебан.
Учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.