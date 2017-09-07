Додон приостановил решение кабмина об участии Молдавии в учениях на Украине

КИШИНЕВ, 7 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон приостановил постановление правительства об участии представителей контингента Нацармии в учениях Rapid Trident-2017 на Украине и распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании, сообщил в четверг пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

В среду правительство Молдавии утвердило участие молдавских военных в учениях на Украине. Президент как главнокомандующий вооруженными силами страны, отменил это решение, однако молдавские военные по решению правительства все равно отправились на Украину. Додон позже заявил, что неподчинение его указу "похоже на узурпацию власти".

"Ночью в Официальном мониторе опубликовано незаконное постановление правительства об участии представителей контингента национальной армии в военных учениях на Украине… Подчеркиваем, что отправка молдавских военных в этих обстоятельствах противоречит конституционным положениям, а также другим законам Молдавии", — написал Чебан на своей странице в Facebook.

"Президент распорядился провести проверки воинских частей, чтобы детально расследовать ситуацию, присутствие и отсутствие военных, и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц", — написал Чебан.

Учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.