Порошенко пообещал бороться против снятия санкций с России

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, Киев будет бороться против снятия санкций с России.

"Конечно, режим санкций, который продолжается уже четвертый год, для России не является смертельным, но это, подчеркиваю, очень эффективный инструмент ее сдерживания и побуждения сесть за стол переговоров. Именно поэтому мы продолжим бороться с любыми попытками их снять или хотя бы ослабить. Напротив, добиваться их продолжения, углубления и усиления", — сказал Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде в четверг.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.