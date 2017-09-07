Пхеньян ответит на давление со стороны США мощными контрмерами

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Министр внешних экономических дел КНДР Ким Ен Дже заявил журналистам в рамках Восточного экономического форума, что Пхеньян будет отвечать на попытки введения санкций и давления со стороны США мощными контрмерами.

"США ни в коем случае должны не забывать о нынешнем статусе нашего государства, обладающего атомной и водородными бомбами, а также межконтинентальными баллистическими ракетами", — сказал он.

По словам делегата, КНДР будет отвечать "на варварские происки оказания санкций и давления со стороны США мощными контрмерами нашего образца".

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином ранее заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР.