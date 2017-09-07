В КНДР считают, что США хотят войны на Корейском полуострове

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже (второй справа) перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже (второй справа) перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. США пренебрегают волей международного сообщества установить мир на Корейском полуострове и преследует только одну цель — войну, заявил журналистам глава делегации КНДР на Восточном экономическом форуме Ким Ён Дже.

"Воинственные высказывания Трампа, "огонь и ярость" и нынешние истерические происки США против КНДР наглядно свидетельствуют о том факте, что США являются наглым разбойником, пренебрегающим волей международного сообщества по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове, и преследуют только гнусную цель войны", — сказал глава делегации.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.