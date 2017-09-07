Порошенко признал, что украинцы недовольны жизнью и властью

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признал, что общество недовольно жизнью и властью в стране, "чувство справедливости сейчас обострено как никогда".

"Факт остается фактом: общество недовольно жизнью и властью. И в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков, чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как-будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни", — сказал Порошенко, выступая в четверг с ежегодным посланием в Верховной раде.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.