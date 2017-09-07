В Европарламенте считают предложения Лондона по Brexit туманными

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни назвал туманными предложения Лондона на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).
"Как только мы достигнем соглашения по этим трем пунктам, мы сможем говорить о будущем. Без этого соглашения мы не можем говорить о будущем. До сих пор мы отмечали, что никаких конкретных предложений не поступило, только очень туманные предложения", — сказал Таяни в интервью европейскому изданию газеты Politico.
В начале сентября координатор Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что стороны не достигли существенного прогресса при переговорах в вопросе исполнения страной финансовых обязательств перед ЕС.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.