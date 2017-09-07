В Европарламенте считают предложения Лондона по Brexit туманными

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни назвал туманными предложения Лондона на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В качестве трех приоритетов в переговорном процессе ЕС обозначил соблюдение прав около 3,5 миллиона граждан стран-членов сообщества, проживающих в Великобритании, размер "отступных", которые Лондон должен будет выплатить ЕС в связи с Brexit, а также прозрачность границы между Республикой Ирландией, являющейся членом ЕС, и покидающей сообщество вместе с Великобританией Северной Ирландией.

"Как только мы достигнем соглашения по этим трем пунктам, мы сможем говорить о будущем. Без этого соглашения мы не можем говорить о будущем. До сих пор мы отмечали, что никаких конкретных предложений не поступило, только очень туманные предложения", — сказал Таяни в интервью европейскому изданию газеты Politico.

Третий раунд переговоров между Еврокомиссией, выступающей от имени остающихся 27 стран ЕС, и Великобританией состоялся в Брюсселе в конце августа.

В начале сентября координатор Европарламента на переговорах по Brexit, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что стороны не достигли существенного прогресса при переговорах в вопросе исполнения страной финансовых обязательств перед ЕС.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.