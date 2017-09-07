Порошенко не исключает возможность референдума по вступлению Украины в НАТО

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что в будущем инициирует референдум по вопросу вступления страны в НАТО.

"Я не исключаю, что в соответствующее время я буду инициировать референдум для выявления воли украинского народа", — сказал президент в ежегодном послании к парламенту в четверг, говоря о возможности членства Украины в НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.