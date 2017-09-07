Под Парижем задержали еще одного человека после обнаружения взрывчатки

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Французские правоохранительные органы в ночь на четверг задержали третьего человека в рамках расследования в связи с обнаружением взрывчатки в пригороде Парижа Вильжюиф, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские в среду обнаружили взрывчатку, известную как "мать сатаны" (трипероксид ацетона). Позднее там же нашли другие предметы, которые могли бы послужить для приготовления взрывчатых веществ. В частности, были найдены газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, а также электрические провода. Кроме того, в квартире были обнаружены "документы на арабском языке религиозного содержания".

Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.

Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

Террористы из каталонского Альканара готовили бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей "лаборатории" в середине августа.