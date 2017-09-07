Под Парижем задержали еще одного человека после обнаружения взрывчатки

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Французские правоохранительные органы в ночь на четверг задержали третьего человека в рамках расследования в связи с обнаружением взрывчатки в пригороде Парижа Вильжюиф, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Следствие по делу об обнаружении взрывчатки открыто в антитеррористическом подразделении прокуратуры.
Взрывчатка на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.
Террористы из каталонского Альканара готовили бомбы на основе этого вещества и погибли при взрыве в своей "лаборатории" в середине августа.