КНДР обвинила Японию и Южную Корею в использовании ВЭФ в политических целях

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. КНДР считает, что Южная Корея и Япония используют Восточный экономический форум в своих политических целях, и сурово осуждает это, заявил журналистам глава делегации Северной Кореи на форуме, министр внешнеэкономических дел Ким Ён Дже.

"Мы сурово осуждаем попытки Южной Кореи и Японии использовать ВЭФ в своих нечистых политических целях. Их выпады против самозащитных мер по укреплению ядерных сдерживающих сил КНДР — они явно расходятся с целью и характером нашего форума, где обсуждаются вопросы экономического взаимодействия между Дальним Востоком РФ и странами Азии", — сказал министр.