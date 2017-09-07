Число жертв урагана "Ирма" на заморских территориях Франции достигло восьми

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Число жертв урагана "Ирма" на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен возросло до 8, еще 23 человека пострадали, заявил министр внутренних дел страны Жерар Колон.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

"В настоящее время число погибших (на двух островах) составило 8 человек, еще 23 пострадали. Это число может увеличиться", — заявил министр в эфире радиостанции France Info.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер снес кровли домов.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.