Украина не обращалась к России с вопросом о возобновлении покупок газа

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Украина не обращалась к России с инициативой о возобновлении покупок российского газа, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах ВЭФ.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Они закупают реверсом газ сейчас. Будем смотреть динамику заполнения хранилищ ПХГ, тогда только можно будет говорить — это первое. Второе — многое зависеть будет от того, какая будет температура зимой. Сейчас прогнозировать трудно. Прошлую зиму прошли же, зима была теплая", — добавил Новак на вопрос о том, сможет ли Украина пережить зиму без российского газа.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.