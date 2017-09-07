Путин предположил, что Тиллерсон в попал в "плохую компанию"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в плохую компанию, хотя имеет орден Дружбы от РФ; российский лидер надеется, что в конечном итоге Тиллерсон вернется на "правильный путь".

Выступая на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке, Путин сообщил, что недавно подписал указ о награждении орденом Дружбы вице-премьера китайского правительства. "По поводу наград имейте в виду, что у нас не последний орден. Я обращаю ваше внимание", — сказал он на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке.

Модератором сессии выступает председатель компании из Гонконга — Hang Lung Properties — Ронни Чичунг Чан. По словам ведущего, он имеет гражданство США.

"Мы вашему соотечественнику, господину Тиллерсону, тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и в другую сторону немножко отруливает. Но, надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный путь в конечном итоге", — сказал Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании ВЭФ.