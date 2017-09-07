В Китае прокомментировали военные учения у Корейского полуострова

Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото

Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото

ПЕКИН, 7 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Военные учения Китая в Бохайском заливе близ Корейского полуострова носили плановый характер и не были направлены против других стран, сообщило Минобороны КНР.

"Это плановые учения, проведенные в соответствии с годовым графиком, их целью является повышение боеспособности военнослужащих", — говорится в сообщении министерства в официальном аккаунте в WeChat.

Учения, прошедшие 5 сентября, привлекли внимание СМИ в связи с недавними действиями КНДР, однако оборонное ведомство Китая подчеркнуло, что они "не направлены против каких-либо определенных стран или целей".

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 100-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.