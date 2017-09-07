США хотят разрядить ситуацию вокруг Северной Кореи, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия видит стремление администрации президента США Дональда Трампа разрядить ситуацию в Северо-Восточной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг.

"Я знаю, и в действующей администрации Соединенных Штатов, если вы меня об этом спросили, много здравых людей, которые понимают, что нужно двигаться аккуратно. Ведь даже на среднем уровне и в госдепе, и в Пентагоне, и в Центральном разведуправлении есть профессиональные люди, которые уже неоднократно сталкивались с этой проблемой и занимаются ею из года в год", — сказал российский лидер.

"Я очень рассчитываю, что этот здравый смысл возобладает и что мы будем совместно, кооперативно работая, двигаться в направлении решения вопроса. И уверен, что в конце концов так и будет. Чем быстрее, тем лучше", — подчеркнул он.

Комментируя риторику США в отношении Северной Кореи, Путин напомнил ситуацию с Ираком, когда под предлогом поиска ядерного оружия был уничтожен иракский лидер Садам Хуссейн и члены его семьи.

"Вы что думаете, они откажутся сейчас от этого? Но нужно же говорить, что мы идем по пути сотрудничества, готовы обеспечить их безопасность, готовы сформулировать такие условия, которые для них будут понятны и приемлемы. Уверяю вас, что если по этому пути пойти — постепенно ситуация в целом в регионе, отношения между Севером и Югом трансформируются в сотрудничество", — подчеркнул президент.

"Но напугать их невозможно. Мы что им предлагаем, вы посмотрите. Мы говорим: мы не будем применять санкции, т.е. вы будете лучше жить, у вас на обеденном столе будет побольше хороших вкусных продуктов и т.д., вы будете лучше одеваться. Но следующий шаг, они так думают, — это приглашение на кладбище. И они с этим никогда не согласятся", — сказал Путин.