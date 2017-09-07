Новое правительство Киргизии принесло присягу

БИШКЕК, 7 сен – РИА Новости. Члены нового правительства Киргизии во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым в четверг принесли присягу перед парламентом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы законодательного органа республики.

Правительство Сооронбая Жээнбекова, который сложил полномочия премьера в связи с участием в президентских выборах, ушло в отставку в конце августа. После этого парламент Киргизии во время внеочередной сессии избрал нового премьер-министра, которым стал руководитель администрации президента Исаков. В составе нового правительства свои посты сохранили все ключевые министры. Новый кабмин приступил к работе 26 августа, однако присягу министры смогли принять только после начала парламентской сессии, которая стартовала 4 сентября.

"Сегодня в Жогорку Кенеше (парламент – ред.) состоялась церемония принятия присяги премьер-министром и членами правительства", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на церемонии, помимо депутатов парламента, также присутствовал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Кроме Исакова, клятву служить на благо страны дали вице-премьеры Толкунбек Абдыгулов, Темир Джумакадыров, Дуйшенбек Зилалиев и Чолпон Султанбекова, а также остальные руководители министерств и ведомств киргизского кабмина.