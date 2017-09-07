Евросоюз в четверг может начать готовить новые санкций против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Главы МИД стран-членов Евросоюза в четверг могут дать старт подготовке новых экономических санкций против КНДР, и считает, что в данном случае санкции могут позволить изменить ситуацию, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Сегодня я предложу министрам усилить экономическое давление на КНДР, поддержать новую резолюцию СБ ООН о более жестких экономических мерах, изучить возможность введения новых автономных санкций ЕС против КНДР и работать с другими партнерами над более полноценным и строгим применением уже принятых экономических мер", — сказала Могерини журналистам в преддверии заседаний глав Минобороны и МИД стран-членов ЕС в Таллине. Ее выступление транслировали службы ЕК.

При этом она заявила, что формального решения в четверг ожидать не стоит. "Вы знаете, что это неформальная встреча. Я предложу в ближайшие дни проработать усиление экономического давления, в том числе путем принятия новых автономных санкций ЕС, а также оставить открытым путь дипломатического и политического урегулирования", — сказала глава дипломатии ЕС.

Могерини подчеркнула, что обсуждение начнется "уже сегодня", если министры согласятся с ее предложением.

"Мы считаем, что усиление экономического и политического давления в этом отношении может изменить ситуацию. Это необходимо продолжить, потому что другие альтернативы могут быть крайне опасными", — заявила глава дипломатии ЕС, отметив, что необходимо избежать военного противостояния, которое может быть крайне опасным не только для региона, но и для всего мира.