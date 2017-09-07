При нападении смертника в Афганистане пострадали грузинские военные

ТБИЛИСИ, 7 сен — РИА Новости. Трое грузинских военных, участвующих в миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, получили ранения в результате нападения смертника на авиационную базу Баграм, сообщается на сайте министерства обороны Грузии.

Накануне телеканал Tolo News сообщил, что террорист-смертник совершил подрыв у одного из входов на американскую авиабазу Баграм в провинции Парван в центральной части Афганистана. Как уточнял местный телеканал 1TV со ссылкой на данные полиции, в результате взрыва пострадали три человека. Аэродром в Баграме является одним из главных мест базирования авиации США и их союзников в Афганистане.

По данным Минобороны Грузии, пострадали военные 23-го легкого пехотного батальона II пехотной бригады вооруженных сил страны.

"Пострадавший старший лейтенант Ивери Тамазович Буадзе находится в тяжелом состоянии, ему делают хирургическую операцию. Во время террористического акта легкие ранения получили сержант Георгий Цикаришвили и рядовой первого класса Ираклий Кучухидзе. Состояние их здоровья удовлетворительное", — приводит в четверг сообщение ведомства агентство Sputnik Грузия.

Грузинские миротворцы проходят лечение в военном госпитале авиационной базы Баграм.

В миссии "Решительная поддержка" проходят службу около 900 грузинских военных — это крупнейший контингент в составе миссии, предоставленный не входящей в НАТО страной-участником операции. Всего численность обучающей небоевой миссии альянса в Афганистане составляет на данный момент 13,5 тысячи человек.

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