В Пуэрто-Рико почти миллион человек остались без света из-за урагана "Ирма"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" принес ливневые дожди и шквалистый ветер в Пуэрто-Рико, около 900 тысяч человек в результате стихии остались без света, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Ураган "Ирма" в среду достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К воскресенью ураган может добраться до южной оконечности американского штата Флорида.