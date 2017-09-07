Моргулов прокомментировал готовящуюся резолюцию СБ ООН по КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. О сроках принятия резолюции СБ ООН по КНДР можно будет говорить только после изучения документа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы должны изучить текст для того, чтобы говорить о сроках принятия. Нужно изучить содержание, понять его. Сейчас разговор о сроках преждевременный", — сказал Моргулов журналистам.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По итогам заседания СБ ООН, состоявшегося после северокорейских испытаний, постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости "ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии". Она сообщила о подготовке проекта резолюции, которую США намерены выставить на голосование СБ ООН уже в понедельник, 11 сентября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во вторник заявил, что РФ готова рассмотреть в СБ ООН проект резолюции США по КНДР, если в нем будет отражена необходимость политико-дипломатического подхода.