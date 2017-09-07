"Достойна изучения": Госдеп оценил идею размещения миротворцев в Донбассе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

"Мы поддерживаем усилия партнеров по "нормандскому формату" в реализации минских соглашений. Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил американский дипломат.

В госдепе подчеркнули, что "любая такая сила должна обладать широким мандатом" для обеспечения мира и безопасности "на всей оккупированной территории на Украине, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или институционализации подразделений внутри Украины".

Киев отвергает российский вариант

Инициатива о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс принадлежит Украине, Киев и дальше будет ее продвигать, но не на условиях, предложенных Россией, заявила в среду официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

"Эта инициатива не новая и она уже два года рассматривается в рамках ООН. <…> Наша инициатива остается в силе. Это всегда была инициатива Украины. <…> Будем и дальше ее развивать, но не на условиях России", — сказала Беца в среду в эфире украинского Пятого канала.

По ее словам, прежде чем решение о вводе миротворцев в Донбасс будет принято, необходимо пройти множество процедур: Киев проведет консультации с партнерами, ООН должна направить на Украину экспертную миссию, которая даст оценку ситуации, затем с соответствующим докладом выступит генсек ООН, а далее предстоит согласование мандата и бюджета миссии.

Совет Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что властям Украины не стоит соглашаться на введение миротворцев в Донбасс. Об этом политик написал на своей странице в Facebook

По его мнению, миротворческая миссия "позиционирует Украину как государство, не способное восстановить свою территориальную целостность. Саакашвили считает, что этот шаг узаконит "несубъектность украинского государства" и легитимизирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР на неопределенно долгий срок.

Миротворцы на границе с Россией

Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" поддерживает идею введения в Донбасс миротворцев, но считает, что они должны находиться не только на линии разграничения, но и на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы. Об этом заявил лидер фракции Артур Герасимов.

"Мы за то, чтобы миротворческая миссия работала, помогала нам для установления мира на Донбассе, потому что мы должны сделать все, чтобы не гибли наши воины и наши гражданские лица. Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы. Я уже неоднократно говорил, то представители страны-агрессора не имеют никакого ни морального, ни юридического права быть в юридических миссиях", — сказал Герасимов журналистам, его выступление транслировал телеканал "112 Украина”.

Согласовать с ДНР и ЛНР

Россия готова поддержать идею о создании миротворческой миссии ООН по охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, если есть проблема с обеспечением их безопасности, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Естественно, конкретные параметры таких сил и средств миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, — из каких стран будут представлены участники этой миссии по охране, — должны быть согласованы сторонами конфликта, что подразумевает и предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс ДНР и ЛНР", — подчеркнул Лавров.

Проект резолюции

Россия во вторник направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов совета. Намерены созвать соответствующие консультации на уровне экспертов и затем, после возвращения миссии СБ ООН из Эфиопии (визит членов СБ ООН в Аддис-Абебу. — Прим. ред.), на уровне постпредов", — заявил Небензя.