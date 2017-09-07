"Достойна изучения": Госдеп оценил идею размещения миротворцев в Донбассе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
В госдепе подчеркнули, что "любая такая сила должна обладать широким мандатом" для обеспечения мира и безопасности "на всей оккупированной территории на Украине, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или институционализации подразделений внутри Украины".
Киев отвергает российский вариант
"Эта инициатива не новая и она уже два года рассматривается в рамках ООН. <…> Наша инициатива остается в силе. Это всегда была инициатива Украины. <…> Будем и дальше ее развивать, но не на условиях России", — сказала Беца в среду в эфире украинского Пятого канала.
По ее словам, прежде чем решение о вводе миротворцев в Донбасс будет принято, необходимо пройти множество процедур: Киев проведет консультации с партнерами, ООН должна направить на Украину экспертную миссию, которая даст оценку ситуации, затем с соответствующим докладом выступит генсек ООН, а далее предстоит согласование мандата и бюджета миссии.
Совет Саакашвилисвоей странице в Facebook.
По его мнению, миротворческая миссия "позиционирует Украину как государство, не способное восстановить свою территориальную целостность. Саакашвили считает, что этот шаг узаконит "несубъектность украинского государства" и легитимизирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР на неопределенно долгий срок.
Миротворцы на границе с Россией
"Мы за то, чтобы миротворческая миссия работала, помогала нам для установления мира на Донбассе, потому что мы должны сделать все, чтобы не гибли наши воины и наши гражданские лица. Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы. Я уже неоднократно говорил, то представители страны-агрессора не имеют никакого ни морального, ни юридического права быть в юридических миссиях", — сказал Герасимов журналистам, его выступление транслировал телеканал "112 Украина”.
Согласовать с ДНР и ЛНР
"Естественно, конкретные параметры таких сил и средств миссии ООН по охране, включая согласование национальных контингентов, — из каких стран будут представлены участники этой миссии по охране, — должны быть согласованы сторонами конфликта, что подразумевает и предполагает обязательную вовлеченность в этот процесс ДНР и ЛНР", — подчеркнул Лавров.
Проект резолюции
Нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов совета. Намерены созвать соответствующие консультации на уровне экспертов и затем, после возвращения миссии СБ ООН из Эфиопии (визит членов СБ ООН в Аддис-Абебу. — Прим. ред.), на уровне постпредов", — заявил Небензя.