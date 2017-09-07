ТОКИО, 7 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Десятки человек пострадали на юго-востоке Южной Кореи в результате столкновений между сотрудниками полиции и местными жителями, вышедшими на акцию протеста против размещения дополнительных пусковых установок в рамках развертывания американской системы ПРО THAAD.

По данным агентства Ренхап , столкновения прошли рано утром в четверг. Многие из протестующих приковывали себя цепями к военной технике, другие — вступали в драку с представителями правоохранительных органов.

В результате столкновений десятки человек, в том числе полицейских, получили травмы различной степени тяжести. Некоторые из пострадавших были госпитализированы.

В среду Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных пусковых установок системы ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные. Пусковые установки системы ПРО будут размещены американскими силами в Южной Корее в четверг на новой базе в Сонджу в 300 километрах к югу от Сеула. В ночь на четверг американские военные приступили к транспортировке пусковых установок с базы ВВС США в Осане на согласованное место размещения в уезде Сонджу. Для транспортировки было задействовано около 10 транспортных средств. К месту дислокации было направлено около 8 тысяч полицейских.

Министерство обороны Южной Кореи утром в четверг объявило о "завершении работ по временному размещению THAAD", подчеркнув, что намерено "провести консультации со значимыми соседними странами" для разъяснения позиции южнокорейских властей.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 100-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.