США рассчитывают на санкции ООН по КНДР

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В ситуации с КНДР США рассчитывают на санкции ООН, но готовы к односторонним действиям против тех, кто ведет торговлю с Пхеньяном, заявил в среду журналистам американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Ситуация с КНДР является неприемлемой. Очевидно, что внимание сконцентрировано на ООН и на введении дополнительных санкций. Если их не будет, у меня готов для подачи президенту (США Дональду Трампу) документ о прекращении торговли и введении санкций против всех, кто поддерживает торговые отношения с КНДР", — сказал министр представителям президентского пресс-пула.

Он заверил, что "президент рассмотрит этот документ в свое время".

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.