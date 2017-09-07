Число жертв урагана на заморских землях Франции выросло до шести человек

Ураган Ирма надвигается на пляж на острове Сен-Мартен в Карибском море

Ураган Ирма надвигается на пляж на острове Сен-Мартен в Карибском море

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Число погибших в результате урагана "Ирма" на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен увеличилось до шести, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на префекта региона Гваделупа.

Ранее сообщалось, что в регионе в результате стихии погибли два человека.

"Мы зафиксировали шесть смертельных случаев", — сказал префект региона Эрик Мэр на пресс-конференции, отметив, что это не окончательные данные.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и разрушении части префектуры Сен-Мартен и имущества жителей, в частности, ветер cнес кровли домов.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.